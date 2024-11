La strana e affascinante avventura horror 49 Keys è disponibile su Steam

Altri dettagli

Siamo nel 1520 e il giocatore riceve un messaggio dal suo Maestro. È l'inizio di un viaggio alla scoperta dei segreti della magia rinascimentale: "Dovrai creare miscele miracolose ed evocare Spiriti dai poteri straordinari. Terribili emissari del maligno, celati nell'oscurità, daranno forma alle tue paure più profonde. Superate tutte le prove scoprirai che l'accesso alla conoscenza proibita ha un prezzo: sarai disposto ad accettarlo?" ci spiega la descrizione ufficiale.

Uno dei personaggi di 49 Keys

Insomma, il giocatore dovrà esplorare, raccogliere oggetti, e andare in cerca di indizi per proseguire nell'avventura, che mira evidentemente a gratificare gli appassionati del genere dei punta e clicca. Non vi preoccupate però, perché ci sono anche degli aiuti in gioco che consentono di fluidificare l'esperienza il più possibile, così da godersi la storia raccontata.

Attualmente disponibile soltanto per PC, 49 Keys costa soltanto 9,75 euro (8,77 euro in offerta lancio fino al 20 novembre). I requisiti di sistema sono abbordabilissimi, visto che si parla di una GTX 1050 e di un Intel Core i5-3470 (4 * 3200); AMD FX-4350 (4 * 4200) tra i consigliati.

Se vi interessa, trovate 49 Keys su Steam. Dalla pagina del gioco potrete scaricare anche una demo, così da provarlo prima dell'acquisto.