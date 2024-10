Un trailer di Atomfall introduce il gameplay e il mondo del survival dal team di Sniper Elite

Rebellion Developments, il team autore della serie Sniper Elite, ha pubblicato un nuovo trailer di Atomfall, il survival-action in arrivo su PC e console il prossimo anno. Il filmato serve a introdurre ai giocatori il gameplay e il pericoloso mondo in cui è ambientato. Potrete visualizzarlo grazie al player che trovate poco più sotto.

Atomfall ci catapulta in Inghilterra, cinque anni dopo un incidente realmente avvenuto nel 1957 a Windscale, che in questa realtà alternativa ha prodotto conseguenze drammatiche, costringendo il governo a mettere l'intera zona in quarantena.