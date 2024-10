Il nuovo gioco degli autori di It Takes Two ha un nome, includerà una funzionalità inedita

Stando a quanto riferito dal noto leaker billbil-kun, il nuovo gioco degli autori di It Takes Two ha un nome: si chiamerà Split Fiction e includerà una funzionalità inedita legata appunto all'impiego dello split-screen, ovverosia lo schermo condiviso.

In lavorazione da almeno due anni, Split Fiction ribadirà la passione di Josef Fares e dei suoi collaboratori per l'azione cooperativa, ma in una maniera inedita e particolare, utilizzando uno split-screen dinamico.

Cosa significa esattamente? Secondo billbil-kun, la condivisione dello schermo utilizzerà una linea di demarcazione verticale, orizzontale oppure obliqua a seconda della situazione, puntando a integrare questa caratteristica nel gameplay.

Quando potremo saperne di più? Il prossimo 10 novembre cade il decimo anniversario di Hazelight Studios, dunque potrebbe essere il momento giusto per rivelare qualche dettaglio ufficiale sul gioco.