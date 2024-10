Metal Gear Solid Delta: Snake Eater includerà dialoghi inediti con David Hayter?

"Potrebbero esserci alcune cose che sto facendo sul piano del doppiaggio ma di cui non posso ancora parlare . Quello che posso dire è che sto lavorando per supportare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e sono piuttosto coinvolto nella produzione, il che è fantastico."

Nuovi dialoghi che puntano al futuro della serie?

Come ricorderete, alcuni giorni fa David Hayter è tornato a doppiare Snake e non è stato l'unico attore del cast originale a effettuare nuove incisioni per il gioco, il che lascia intendere che in qualche modo saranno presenti dei dialoghi inediti e/o differenti rispetto alla versione originale.

Inevitabilmente, un approccio simile lascia intendere l'intenzione da parte di Konami di aprire le porte al possibile collegamento con un eventuale altro gioco, e non c'è dubbio che si tratti di un'ipotesi davvero suggestiva e interessante per i tantissimi fan della saga creata da Hideo Kojima.

Circa un mese fa abbiamo provato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e abbiamo molto apprezzato la rivisitazione tecnica effettuata per l'occasione, nonché i miglioramenti apportati al gameplay.