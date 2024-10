UBOAT: la recensione del simulatore di sottomarini che non ti aspetti

I grandi nome dell'industria dei videogiochi hanno da tempo abbandonato tutto ciò che non è di massa. Niente più Maxis, The Sims che diventa una casa per le bambole, Ubisoft che di diverso tiene in piedi il solo Anno mentre un tempo poteva vantare nel suo portfolio anche la serie Silent Hunter. Senza contare tutte le software house che ad inseguire sistemi di gioco sempre più complessi ci hanno rimesso le penne. Insomma, di buoni simulatori se ne vedono sempre meno e chi è interessato al tema e ha la capacità di imbarcarsi nello sviluppo di videogiochi ha da tempo iniziato a svilupparseli da solo.

È anche possibile prendere il controllo di un membro della ciurma e muoversi in prima persona per i claustrofobici ambienti . C'è addirittura chi sceglie di non avvalersi della telecamera esterna, affidandosi solo della strumentazione di bordo. Nelle opzioni è possibile trasformare Uboat sia in un simulatore di ferro sia in un gioco che può apprezzare anche chi non cerca la dedizione totale.

Come avviene in prodotti così sentiti, UBoat fa praticamente tutte le scelte giuste proponendo un gameplay scalabile e stratificato, afflitto però da alcune imperfezioni che ne limitano le potenzialità. Si vede che questo è un gioco che avrebbe meritato ben altro budget, quanto si vede la volontà di realizzare il miglior prodotto possibile a partire dalla grafica . Quella di Uboat è davvero molto bella, almeno quando si parla di sottomarini e moto ondoso e che forse sono le cose più importanti in un gioco simile. La resa del mare, sia nelle animazioni che nei colori, è davvero riuscita.

L'ambientazione non è meno peculiare perché mette coraggiosamente al comando di un sottomarino della flotta nazista alle prese con diverse campagne suddivise temporalmente in modo da ripercorrere tutta la Seconda Guerra Mondiale .

Gli imprevisti della guerra

La cosa migliore delle campagne di questo gioco è il loro avanzamento dinamico. Uboat non è composto da una serie di missioni predefinite, ma prevalentemente proporrà al nostro team di sommergibilisti diversi compiti creati in base dell'avanzamento della guerra, con alcune eccezioni. La progressione delle campagne è naturalmente più semplice agli inizi, diverse nazioni non sono ancora scese in guerra contro la Germania, ma la tecnologia è più limitata, per divenire più impegnativa andando avanti, con la nostra fazione che dovrà resistere il più possibile prima di capitolare definitivamente per mano degli alleati. Una formula avvincente e sempre nuova che riprende proprio l'approccio dei grandi simulatori di guerra usciti tra gli anni novanta e i duemila.

Storie di battaglie epiche, storie di uomini

Non si tratta solo di affondare il maggior numero di navi mercantili che provano ad entrare nelle acque inglesi, o di radere a zero la contraerea di un porto francese. Nel corso di una missione è possibile imbattersi anche in diverse opportunità: messaggi di aiuto di altre imbarcazioni alla deriva, una flotta di incrociatori nemici avvistati dalla Luftwaffe da mandare a fuoco. In alcune occasioni saremo anche chiamati ad operazioni extraveicolari, montare sul tender del sottomarino per imbarcare nuovi prigionieri o mandare i sommozzatori a recuperare oggetti preziosi come potrebbe essere una macchina Enigma per decrittare i messaggi nemici.

Dovremo operare alla radio, decidere la profondità di crociera, gestire aria e carburante, manovrare radar e in alcuni casi la mitraglia sul pontile per tirar giù qualche aereo troppo curioso. Naturalmente ci sono i siluri da mantenere operativi durante la calma e poi lanciare una volta in battaglia incrociando i dati relativi alla nostra velocità e direzione con quella del nostro obiettivo. Come ogni passaggio anche questo può essere affidato ai marinai, permettendoci di saltare i passaggi più complessi.