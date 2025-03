Bam Margera dovrebbe tornare in Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 su richiesta di Tony Hawk

La notizia è stata data Roger Bagley, giornalista veterano del mondo degli skateboard, durante un livestream riservato ai membri del podcast The Nine Club. Secondo Bagley, il gioco era "già finito" quando Tony Hawk ha contattato Activision per chiedere che Margera fosse aggiunto. A quanto pare, Hawk si è sentito rispondere che non si poteva fare, ma la leggenda dello skateboard non avrebbe accettato un rifiuto.

Bam Margera era stato escluso dall'elenco degli skater che avrebbero fatto parte del roster di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 . Ora però è emerso che pare tornerà a far parte del roster definitivo, su pressioni dello stesso Tony Hawk, che lo ha voluto nel gioco.

Il caso

Margera è un ex skater professionista e star della serie di film e TV Jackass, è stato al centro di una lunga storia a base di problemi di abuso di alcol e stupefacenti. Ha anche passato diversi periodi in centri di riabilitazione. Il caso più grave che lo riguard aè quello delle minacce inviate al regista Jeff Tremaine per il suo licenziamento da Jackass Forever.

In tempi recenti, Hawk e Margera hanno condiviso un video su Instagram in cui li si può vedere praticare lo skate insieme, da cui sono partite le prime speculazioni sull'inclusione di Margera in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Activision non ha commentato la notizia.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 di suo è stato annunciato all'inizio di questo mese e sarà disponibile l'11 luglio 2025 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. Lo sta sviluppando Iron Galaxy.