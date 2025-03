Apple Watch e AirPods con fotocamera e IA: nuovi wearable intelligenti già dal 2027?

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando all' integrazione di fotocamere nell'Apple Watch . Questa mossa, combinata con l'intelligenza artificiale, potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui si utilizza lo smartwatch.

Apple Watch e AirPods che vedono il mondo

L'informazione arriva da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte solitamente molto affidabile quando si tratta di anticipazioni sui prodotti Apple. Nella nuova uscita della newsletter "Power On", Gurman ha rivelato che l'azienda di Cupertino starebbe sviluppando Apple Watch dotati di fotocamera.

Mark Gurman di Bloomberg

Le fotocamere, secondo Gurman, saranno integrate "all'interno del display" nei modelli standard di Apple Watch Series. Per l'Apple Watch Ultra, invece, si troverebbero sul lato, accanto alla Digital Crown e al pulsante. Questa posizione strategica permetterebbe all'Apple Watch di "vedere il mondo esterno e utilizzare l'IA per fornire informazioni rilevanti". Un concetto simile a quello che Apple starebbe esplorando per i nuovi AirPods, anch'essi potenzialmente dotati di fotocamera.

Le funzionalità di "Visual Intelligence", già presenti su iPhone 16, offrono un assaggio di ciò che potrebbe essere possibile. Grazie alla fotocamera e all'IA, l'iPhone è in grado di aggiungere automaticamente dettagli da un volantino al calendario o di cercare informazioni su un ristorante. Apple punta a potenziare queste funzionalità con i propri modelli di intelligenza artificiale, con un uscita prevista per il 2027.

Lo sviluppo di queste nuove funzionalità IA per i dispositivi indossabili Apple è affidato a Mike Rockwell, figura chiave nel progetto Vision Pro. Rockwell, secondo quanto riportato da Gurman, continuerà a lavorare su visionOS, il sistema operativo che alimenterà anche i futuri occhiali AR di Apple. Questi occhiali, ancora in fase di sviluppo, rappresentano un altro tassello della strategia di Apple per integrare l'IA in modo sempre più pervasivo nella vita quotidiana.

L'integrazione di fotocamere e IA nell'Apple Watch apre scenari inediti. Si può immaginare un futuro in cui lo smartwatch non si limita a monitorare la salute e le attività fisiche, ma diventa un vero e proprio assistente personale in grado di interagire con il mondo circostante.

Voi che cosa ne pensate? Vi affascina questo futuro o lo trovate troppo in stile Black Mirror? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Apple cambia guida per Siri e punta tutto sulla squadra del Vision Pro.