Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è ufficiale, vediamo trailer e data di uscita

A questi aspetti si aggiunge un multiplayer online cross-platform per un massimo di otto giocatori, che ci consentirà di sfidare skater provenienti da tutto il mondo all'interno di modalità sia classiche che inedite.

Presentato con lo spettacolare trailer che potete vedere qui sotto, il pacchetto curato da Iron Galaxy Studios ha già una data di uscita , fissata al prossimo 11 luglio su PC, PlayStation, Xbox (dal day one su Game Pass) e Nintendo Switch.

Non è tutto

A conferma del leak comparso nelle scorse ore, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sarà disponibile in due differenti edizioni, con prezzi a partire da 49,99€ e tante funzionalità aggiuntive rispetto ai giochi originali.

Potremo infatti divertirci con le modalità Crea uno skater e Crea un park, arricchite di nuovi elementi e con obiettivi personalizzabili che sarà possibile condividere con gli amici, nonché cimentarci con la modalità New Game Plus per una sfida più impegnativa.

Non è finita qui: gli utenti che effettueranno la prenotazione di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 avranno diritto ad accedere alla esclusiva Foundry Demo il prossimo giugno.