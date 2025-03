inZOI è un "The Sims realistico": come gestirà le scene di sesso? Krafton risponde ai fan

Se si vuole descrivere inZOI in modo rapido e chiaro, si può affermare che è un The Sims con grafica realistica . Il videogioco sfrutta infatti Unreal Engine 5 per proporre una componente visiva d'impatto.

Le scene di sesso di inZOI

Secondo la compagnia, sì, inZOI avrà delle scene di sesso... più o meno. In un Q&A su Discord, Joel Lee - assistant director - ha confermato la presenza di scene di questo tipo, precisamente "interazioni con lo scopo di creare bambini". Molti giochi del genere dispongono di scene "a letto" ma ovviamente non hanno alcunché di realistico o visualmente scabroso, cosa resa più semplice dal fatto che gli stili grafici sono più cartoon.

Nel caso di inZOI, questo è quanto Lee afferma: "C'è una funzione nel gioco a riguardo e ovviamente sapete cosa sta succedendo in tali momento: lo Zoi maschio e lo Zoi femmina sono insieme, probabilmente a letto, con l'intenzione di creare dei bambini. Quanto è esplicito dal punto di vista visivo? È qui che bisogna ricorrere all'immaginazione. Quello che vedete non è quello che state vedendo; dovete supporre che sia quello che sta succedendo. È abbastanza chiaro per tutti?". In realtà definire chiara la dichiarazione è un po' eccessivo, ma in linea di massima abbiamo capito cosa intende.

In breve, non ci saranno delle vere e proprie scene di sesso. Anche se Lee non vuole dire esattamente cosa vedremo, pare suggerire che ci sarà un qualche tipo di azione non esplicita che ci conferma che i personaggi stanno facendo quello che ci aspettiamo facciano.

Certo, abbiamo il sospetto che poi le mod si occuperanno di cambiare il tutto e renderlo NSFW, ma quello non è un problema nostro al momento. Ricordiamo che inZOI ha una data d'uscita ufficiale in accesso anticipato.