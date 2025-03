Absolum è il nuovo action roguelike dal team di Streets of Rage 4

Mentre le truppe di questo spietato sovrano conquistano un numero sempre maggiore di territori, un gruppo di quattro eroi ribelli si erge per contrastare la violenza dei soldati e difendere la popolazione: la scaltra guerriera Galandra, il nano liebro Karl, il potente mago Brome e il combattente silenzioso Cider.

In arrivo su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch , il gioco ci catapulterà in uno scenario dark fantasy, il mondo di Talamh, che è stato sconvolto da un cataclisma magico e guarda dunque con sospetto chiunque pratichi le arti mistiche, tanto che i maghi si sono dovuti sottomettere al malvagio Re Sole Azra.

Absolum è il nuovo action roguelike sviluppato da Guard Crush Games, DotEmu e Supamonks, fondamentalmente il team di Streets of Rage 4 , che ha presentato questo nuovo progetto con il trailer animato che trovate qui sotto.

Un omaggio ai classici

Probabilmente dotato di una modalità cooperativa per quattro giocatori, proprio come quella di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Streets of Rage 4, Absolum può contare sulla grande esperienza di sviluppatori esperti con questo genere di esperienza.

Naturalmente il gioco vanterà anche lo stile grafico cartoonesco a cui le produzioni DotEmu ci hanno ormai abituato, e che si sposa alla perfezione con gli spettacolari combattimenti su due dimensioni con cui dovremo confrontarci nella campagna di Absolum.

Infine, la colonna sonora sarà realizzata dal compositore Gareth Coker (Ori, Halo Infinite, Prince of Persia), ma includerà importanti collaborazioni con Yuka Kitamura (Dark Souls, Elden Ring), Mick Gordon (Doom Eternal, Atomic Heart) e diversi altri artisti!