Siamo davvero sicuri che GTA 6 uscirà entro la fine di quest'anno?

Una solida base di partenza

È vero, il primo trailer di GTA 6 ha scatenato l'entusiasmo rispetto a ciò che potrebbe essere questo sequel, alle potenzialità di un'esperienza che proverà senz'altro ad arricchire ogni singolo aspetto del precedente episodio della saga, che già di suo ha venduto 210 milioni di copie, dominando su tre differenti generazioni di console.

La base di partenza è dunque la più solida possibile, e probabilmente è anche questo il problema: Grand Theft Auto VI è chiamato a fare ancora meglio, tutti attendono un'evoluzione della formula che ha reso celebre il franchise e qualsiasi compromesso in tal senso potrebbe essere accolto con grande delusione.

Le aspettative nei confronti del nuovo capitolo sono insomma mostruose e ciò non gioca minimamente in favore delle tempistiche, che mai come in questo caso rispetteranno l'esigenza di arrivare all'appuntamento del lancio con la migliore esperienza possibile, che sia in grado di accontentare tutti.