PlayStation annuncia il Programma Beta: ecco cos'è e come iscriversi

Sony spiega che " un'unica registrazione al Programma Beta di PlayStation vi permetterà di esprimere il vostro interesse per ottenere l'accesso alla beta per testare i giochi per la console PS5 e il PC, le nuove funzioni della console PS5, le funzioni dell'App PlayStation e persino le funzioni dell'esperienza utente su PlayStation.com. È sufficiente registrarsi una sola volta per esprimere il proprio interesse per le varie beta e, se si riceve un invito a una beta specifica, si può decidere se partecipare o meno."

PlayStation ha annunciato che le iscrizioni per il Programma Beta di PlayStation sono ora attive. Si tratta di un modo più facile per partecipare a tutte le versioni di prova future legate ad esperienze PlayStation.

I dettagli su come partecipare al programma Beta di PlayStation

Ecco i requisiti:

I giocatori devono possedere un account valido per PlayStation Network in regola con un indirizzo e-mail aggiornato.

Gli account con restrizioni o violazioni non possono essere ammessi alla partecipazione.

I giocatori devono risiedere nella regione in cui è disponibile il Programma Beta di PlayStation.

I giocatori devono soddisfare i requisiti di età previsti dalla legge per la loro regione.

Il Programma Beta di PlayStation è in arrivo

Potete iscrivervi da oggi, 4 marzo, tramite questo indirizzo. Al momento della scrittura il link non funziona, ma Sony stesso afferma di "controllare la pagina successivamente s e non è ancora disponibile nella tua regione". Conviene quindi salvarsi questa notizia per ricontrollare in seguito.

Viene comunque precisato che richiedere l'accesso non garantisce di essere invitati. Il numero di posti è limitato ed è possibile che non si venga accettati, anche se si soddisfano i requisiti.

Il Programma Beta dovrebbe dare accesso ad esempio agli update della console, come già accadeva in precedenza. Non è chiaro se sarà necessario iscriversi nuovamente se già si ha accesso alle beta del firmware di PS5.