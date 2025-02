inZOI ha una data d'uscita ufficiale in accesso anticipato annunciata in trailer e una presentazione in arrivo

Viene sostanzialmente confermata la data di uscita riportata in precedenza, ma all'epoca relegata esclusivamente a una comunicazione interna e piuttosto limitata, proveniente dal canale Discord del team di sviluppo. In questo caso c'è un comunicato ufficiale, come visibile sul sito di inZOI, che conferma il lancio in early access per il 28 marzo.

Krafton ha confermato la data di uscita ufficiale in accesso anticipato di inZOI , che sarà disponibile in forma non definitiva dal 28 marzo, annunciando anche una presentazione speciale in arrivo pochi giorni prima e destinata a fare maggiore luce su questa interessante simulazione di vita, che torna anche a mostrarsi in un breve teaser trailer .

Una presentazione estesa in arrivo

Per quanto riguarda tutte le informazioni sull'early access, ovvero prezzo, contenuti, programma degli aggiornamenti e delle aggiunte, DLC e altro, queste verranno divulgate all'interno dello Showcase appositamente organizzato dal team per il lancio di inZOI, fissato per il 19 marzo alle ore 2:00 del mattino.

In questa sede, a dieci giorni di distanza dal lancio dell'accesso anticipato, avremo dunque modo di ricevere informazioni approfondite su inZOI e probabilmente nuovi materiali tra immagini e video, in grado di presentare in maniera più completa questa interessante simulazione di vita, che si propone come un concorrente evoluto di The Sims.

Potrete seguire la presentazione dal canale YouTube di inZOI, con questa che verrà tradotta in diverse lingue tra le quali non compare però l'italiano (coreano, inglese, giapponese, spagnolo, tedesco e cinese). Durante questa presentazione verrà mostrato un "first look" esclusivo al gioco, probabilmente attraverso varie sessioni di gameplay atte a mostrarlo in maniera più approfondita.

Nel frattempo abbiamo avuto a che fare con il Character Studio di inZOI che consente di creare i personaggi in anticipo, e anche di avere un primo contatto con il notevole mondo di gioco simulato.