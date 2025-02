ASUS ROG: al via i preordini dei nuovi laptop con GPU Nvidia RTX 5090, 5080 e 5070 Ti

Se sei alla ricerca di un notebook da gaming ai massimi livelli , ora è il momento perfetto per prenotare i nuovi ASUS ROG Strix SCAR 16/18, Zephyrus G16 e Strix G16, dotati delle GPU più avanzate sul mercato: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080 e 5070 Ti. Puoi trovarli su Amazon con preordini già aperti cliccando sui link o tramite il bottone qui sotto.

ROG Strix SCAR 16/18: potenza assoluta con RTX 5090

I ROG Strix SCAR 16 e 18 rappresentano il top di gamma per i gamer professionisti e gli appassionati di frame rate elevati e grafica ultra dettagliata. Dotati delle nuove GPU Nvidia GeForce RTX 5090, offrono un TGP massimo di 175W con Dynamic Boost, il supporto per DLSS 4 e Frame Generation e il meglio delle tecnologie AI per il gaming. Il display ROG Nebula HDR garantisce colori e fluidità eccezionali, mentre il sistema di raffreddamento avanzato di ASUS permette di spingere al massimo le prestazioni senza compromessi. Potete preordinare i laptop cliccando su questo link o sui bottoni qui sotto.