The Finals: update 1.5.5 disponibile, aggiusta vari problemi e migliora il gioco

The Finals ha ottenuto il nuovo update 1.5.5, una patch che risolve vari problemi e migliora in generale le performance del gioco, con Embark Studios che ha avviato il percorso di miglioramento ed evoluzione del suo ottimo sparatutto competitivo.

Dopo l'hotfix di qualche giorno fa, pubblicato in seguito all'update 1.5 che aveva introdotto anche la nuova modalità Solo Bank It, questa nuova patch introduce soprattutto alcune modifiche al bilanciamento e corregge alcuni problemi, relativi soprattutto a crash rilevati.

Nelle note della patch si legge di correzioni che vanno soprattutto ad aggiustare i crash che potevano verificarsi nel matchmaking durante i tornei e che potevano chiaramente influire negativamente sull'utilizzo del gioco online.