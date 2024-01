Metaphor: ReFantazio, Atlus starebbe progettando uno spin-off con Netflix, per un leaker

Secondo il leaker "@MbKKssTBhz5", considerato fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda le produzioni Atlus, avendo anticipato con successo gli annunci di Metaphor: ReFantazio e Persona 3 Reload, ha riferito che la compagnia avrebbe intenzione di creare uno spin-off del primo dei due titoli in questione, forse in collaborazione con Netflix Games.

L'idea di Atlus sarebbe infatti trasformare Metaphor: ReFantazio in un vero e proprio franchise di grosso calibro sullo stile di Persona, espedendo il titolo in vari ambiti e, tra questi, collaborando anche con Netflix per la produzione di uno spin-off.



Non è chiaro se questo titolo debba essere un vero e proprio videogioco o una sorta di intrattenimento ibrido elaborato in collaborazione con Netflix, se si tratti di un nuovo capitolo o di un gioco mobile, visto che la compagnia è operativa su diversi fronti, ma secondo il leaker il piano sarebbe comunque investire notevolmente sul franchise.