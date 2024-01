Antistatic Studio è un team di veterani di Cyberpunk 2077 e BioShock: ecco il loro gioco

Antistatic Studio è un nuovo team di sviluppo videoludico fondato da ex-sviluppatori di Cyberpunk 2077 e BioShock, che lavorano ora a un titolo noto con per ora come Project Hornet, che dovrebbe essere uno sparatutto tattico cooperativo PvE ambientato in un mondo dove sono presenti attività paranormali.

I fondatori di Antistatic Studio sono Lukasz Ludkowski, che è stato sceneggiatore capo per Cyberpunk 2077, Kris Teper che è stato Lead Environment Artist per la serie BioShock, Maciej Miksztal, che è stato co-fondatore di Starward Industries e co-fondatore di Far From Home, Michal Koltun, programmatore di gameplay per Conan Exiles, e Gabriel Nordholm che è stato Community Manager per Project Winter.