Palworld: la mod di Pokémon torna ma in modo che sia assolutamente legale

Palworld è legale? Non è legale? Se avete il dubbio e volete togliervelo, c'è la mod perfetta per voi che sostituisce tutti i Pal con modelli di animali reali, assolutamente non soggetti ad alcun tipo di copyright. La mod è stata realizzata da ToastedShoes, ovvero il creatore della mod per Palworld a tema Pokémon che è stata sotterrata in pochi attimi da un DMCA di Nintendo.

Ora, ToastedShoes ha realizzato una mod che non può subire alcun tipo di critica o azione legale. Il Pal a forma di pecora ricorda troppo un Pokémon? Nessun problema, ora è una normale pecora. Siete fan di Pikachu? Ci spiace, perché qui troverete solo "topo giallo".

Anche il personaggio indossa un cappello rosso, legalmente diverso da quello di Ash. E le PokéBall? Niente di simile, perché il personaggio lancia dei vasetti di vetro!