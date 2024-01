The Evil Within 3 è in sviluppo? Shinji Mikami lascia strani indizi sui social

Un singolo e sintetico messaggio da parte di Shinji Mikami, ormai fuori da Tango GameWorks, ha fatto emergere la voce di corridoio sulla possibilità che The Evil Within 3 sia in sviluppo, o quantomeno che ci sia qualche novità in arrivo che riguardi la serie horror.

Come riportato anche su Reddit, infatti, nelle ore scorse è comparso su X il seguente messaggio in giapponese da parte di Mikami, nel quale l'autore riferisce "Psycho Break: forse torneremo", ovvero una frase decisamente sibillina ma che sembra aprire alla possibilità di un ritorno della serie in questione.

Psycho Break è infatti il nome originale di The Evil Within usato sul mercato giapponese, e il resto dell'affermazione sembra voler indicare un ritorno della serie in questione in qualche forma, forse con un nuovo capitolo.