Hi-Fi Rush: easter egg suggerisce lo sviluppo di The Evil Within 3

The Evil Within 3 non è stato ancora annunciato e potrebbe non esserlo mai, per quanto ne sappiamo, ma una traccia della sua potenziale esistenza è emersa da un easter egg di Hi-Fi Rush, l'ultima fatica di Tango Gameworks.

Attenzione, perché stiamo per dare un'anticipazione su Hi-Fi Rush. Se non volete averne, fermate qui la lettura e passate oltre.

Durante il filmato che precede la Traccia 11: The Needle Drop, il protagonista Chai e compagnia prendono un ascensore per andare a incontrare Kale, il CEO della Vandelay Corporation, nonché il boss finale di Hi-Fi Rush. Quando l'ascensore arriva a destinazione, per un attimo sullo schermo viene mostrato l'arrivo al piano 776. Nella parte bassa dello schermo si può vedere un barra delle notizie con su scritto: "annunciato il seguito di un popolare survival horror." L'immagine qui di seguito dovrebbe essere abbastanza eplicativa.

L'easter egg di Hi-Fi Rush legato a The Evil Within 3

Naturalmente non è il caso di prendere l'easter egg come una conferma ufficiale dell'arrivo di The Evil Within 3, ma è comunque un'indicazione che ci potrebbe essere qualcosa sotto. Del resto, nel caso, non aspettiamoci di giocarci tanto presto. Tango Gameworks ha lanciato Ghostwire: Tokyo nel 2022 su PS5 e PC e nel 2023 lancerà lo stesso su Xbox, oltre ad aver appena pubblicato Hi-Fi Rush.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'unico franchise di survival horror di Tango Gameworks è The Evil Within, visto che Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush e il gioco mobile Hero Dice (gli altri suoi titoli) appartengono ad altri generi.