I Lenovo Legion Pro del CES 2025 hanno già anche le nuove CPU Intel Core Ultra 200HX

I laptop da gaming rappresentano senz'ombra di dubbio una delle migliori soluzioni per giocare anche in mobilità, senza necessariamente scendere a particolari compromessi grafici. In occasione dell'apertura del Consumer Electronic Show 2025 di Las Vegas , la compagnia Lenovo ha presentato ufficialmente Legion Pro , la nuova serie di laptop dedicati al gaming: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

Arriviamo poi a Lenovo Legion Pro 5i , che offre un display OLED da 15 pollici di diagonale e frequenza d'aggiornamento pari a 160 Hz , con uno spessore ridotto del 13% rispetto alla precedente generazione. Nella sua configurazione massima, Legion Pro 5i monta una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 , in grado di assicurare prestazioni eccellenti anche per i titoli più pesanti.

Partiamo prima di tutto da Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 5i , che presentano nella loro massima configurazione un chip Intel Core Ultra 9 275HX , presentato da Intel proprio al CES 2025 . Nello specifico, Lenovo Legion Pro 7i presenta la funzionalità Legion Coldfront Vapor con tecnologia hyperchamber, che consente di ottenere un'ottima gestione delle temperature, anche a carichi elevati. Il laptop di Lenovo offre poi una tastiera Legion True Strike con 4 tasti intercambiabili e una personalizzazione RGB per ogni tasto. Il nuovo modello è caratterizzato da un design interamente in metallo ancor più compatto e leggero, con un display OLED PureSight da 16 pollici di diagonale e frequenza d'aggiornamento pari a 240 Hz .

Lenovo Legion Pro 5: le specifiche tecniche

A questi si aggiunge poi Lenovo Legion Pro 5, alimentato nella sua massima configurazione dal chip AMD Ryzen 9 9955HX. Tra le caratteristiche salienti di quest'ultimo troviamo prese d'aria in grado di espellere il calore grazie al sistema termico Coldfront Hyper. Il laptop presenta un display OLED PureSight WQXGA da 16 pollici di diagonale, rapporto 16:10 e frequenza d'aggiornamento da 240 Hz, garantendo così il massimo della fluidità e dinamicità possibile.

Lenovo Legion Pro 5

Ottima la luminosità fino a 500 nit, che consente di avere una buona visione in ogni condizione di luce. I tempi di risposta in questo caso sono ridotti a meno di 0,5 millisecondi, risultando ottimali anche per le partite in multiplayer online. Grande focus è stato riservato alla possibilità di personalizzazione offerta da Legion Space, che grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale consente di ottimizzare le prestazioni del laptop.

Lenovo Legion Pro 5 (16", 10) sarà disponibile a partire da maggio 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1.599€ (IVA inclusa). La versione da 15 pollici sarà invece disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza previsto di 1.299€ (IVA inclusa).