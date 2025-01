Lenovo ha portato al CES 2025 tutto il suo nuovo arsenale da gaming, dal Legion Tab al Legion Tower

È tempo di Consumer Electronic Show 2025 in quel di Las Vegas, e parallelamente all'annuncio dei laptop e PC handheld per il gaming, la compagnia Lenovo ha avuto modo di annunciare il nuovo modello di Legion Tab , Legion Tower , monitor e cuffie wireless per il gaming e tanto altro ancora: scopriamone insieme tutti i dettagli, le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Partiamo prima di tutto dal tablet Lenovo Legion Tab da 8,8 pollici , che rappresenta il giusto compromesso per giocare in mobilità senza particolari problemi. Il nuovo modello di tablet offre un display con tecnologia PureSight e risoluzione 2,5 K , garantendo così un ottimo livello di dettaglio generale, oltre che una frequenza d'aggiornamento pari a 165 Hz . Lenovo Legion Tab è alimentato da un processore Snapdragon Gen 3 , abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X .

Per tutti gli appassionati di gaming e per i giocatori professionisti, Lenovo ha presentato diverse soluzioni desktop con i nuovi Legion Tower 7i , Legion Tower 5i e Legion Tower 5 . Entrando nello specifico, Legion Tower 7i e 5i offrono un processore Intel Core Ultra 9 275HX , in grado di garantire ottime prestazioni anche nel caso dei titoli più recenti. Lenovo Legion Tower 5 offre invece, nella sua configurazione massima, un chip AMD Ryzen 9 7950X4D .

Lenovo Legion Pro 34WD-10: specifiche e prezzo del nuovo monitor da gaming

Lenovo ha poi presentato ufficialmente Legion Pro 34-WD, il nuovo monitor pensato per i giocatori PC più esigenti. Partiamo prima di tutto dal display OLED con tecnologia PureSight, che presenta una curvatura di 800R per garantire il massimo del coinvolgimento all'interno di ogni videogioco uscito di recente. I tempi di risposta in questo caso sono davvero ridotti all'osso, pari ad appena 0.03 millisecondi, risultando l'ideale per il gioco in multiplayer online, dove avere una buona reattività è condizione fondamentale.

Monitor Lenovo Legion Pro 34-WD

Grande spazio è stato riservato alla connettività, con un cavo unico USB Type-C in grado di erogare una potenza massima di 140 W, permettendo di ricaricare laptop, tablet e quant'altro. Il monitor supporta diverse funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui in particolare un algoritmo Anti-Burn-in che permette di salvaguardare lo schermo OLED dal fastidioso fenomeno del burn-in che affligge i pixel, oltre che uno specifico sistema di rilevamento dell'utente, che consente di mettere il display in stand-by per ridurre il consumo energetico. Il nuovo monitor gode inoltre di un sistema di illuminazione RGB in corrispondenza della parte inferiore dello schermo, che conferisce ancor più immersioni durante le sessioni di gioco. Per chi fosse interessato, il monitor Legion Pro WD34-10 sarà disponibile a partire dal mese di aprile, ad un prezzo consigliato pari a 1299 euro.