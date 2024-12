Atomic Heart: Enchantment Under the Sea è un nuovo DLC annunciato, con trailer e data di uscita

Il team Mundfish e l'editore Focus Entertainment hanno annunciato un terzo DLC per Atomic Heart, intitolato Enchantment Under the Sea e con data di uscita fissata per il 28 gennaio 2025, ampliando ulteriormente i contenuti dell'apprezzato FPS ad ambientazione distopica.

Il titolo è un chiaro riferimento a Ritorno al Futuro, anche se non sembrano esserci ulteriori citazioni, con questo nuovo frammento di gioco che, in base a quanto mostrato dal trailer di presentazione, sembra semplicemente svolgersi in parte in strutture sottomarine, cosa da cui deriva il titolo.

Da quanto possiamo vedere, questa nuova espansione è una nuova iniezione di azione adrenalinica pura, portando avanti la digressione post-finale con un'altra follia assortita, in questo caso con ambientazione subacquea, almeno in parte.