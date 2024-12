Cyberpunk 2077 riceverà l'Update 2.2: CD Projekt RED presenterà le novità domani in un evento live

Dopo il lancio della grossa espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e il lancio dell' Update 2.0 , aggiornato successivamente con il 2.1, sembrava che il team avesse definitivamente lasciato il gioco in questione per dedicarsi ai vari progetti in corso, ma evidentemente è rimasto ancora qualcosa da aggiungere.

Non ci sono ancora informazioni al riguardo ma sembra essere un aggiornamento di notevole calibro, considerando che CD Projekt RED ha organizzato un evento in livestream appositamente per poterlo presentare e illustrare le novità che verranno introdotte con questo misterioso Update 2.2, che giunge in effetti completamente a sorpresa.

Nonostante il supporto sembrasse ormai concluso, CD Projekt RED ha appena annunciato un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077 , che riceverà presto l' Update 2.2 con diverse novità, con una presentazione speciale in livestream prevista per domani e incentrata proprio su queste.

Nuove caratteristiche in arrivo, niente PS5 Pro

Difficile dire cosa possa portare con sé questo Update 2.2: il supporto in termini di contenuti nuovi doveva essere già concluso, ma per come è stato comunicato questo aggiornamento sembra invece contenere delle novità importanti.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si parla infatti di "nuove caratteristiche" introdotte che verranno spiegate nel corso del livestream, dunque non sembra trattarsi solo di un update puramente tecnico per la correzione di bug e problemi.

L'appuntamento è per domani, martedì 10 dicembre, alle ore 17:00 italiane per seguire la presentazione in streaming e scoprire quali novità ha ancora in programma CD Projekt RED per Cyberpunk 2077, che giungono a questo punto totalmente a sorpresa.

Nel frattempo, possiamo escludere che si tratti del supporto per PS5 Pro: ribadendo quanto era stato già comunicato in precedenza sull'assenza di programmi per il supporto alla nuova console Sony, l'account del gioco su X ha risposto a diversi utenti confermando che l'Update 2.2 non conterrà il supporto per PS5 Pro.