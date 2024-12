Confermato un trailer di Mafia: The Old Country per i The Game Awards 2024

Gli account social della serie Mafia, hanno pubblicato un teaser per annunciare l'arrivo di un nuovo trailer di Mafia: The Old Country, il nuovo capitolo della serie, ai The Game Awards 2024.

Purtroppo non ci sono informazioni di sorta in merito, visto che il posto con l'anticipazione mostra solo un video con il logo di Mafia e la data dei The Game Awards (il 12 dicembre). Anche il testo non è particolarmente rivelatore, dato che si limita a dire: "Ci vediamo ai The Game Awards!" Aggiungendo gli hashtag #MafiaTheOldCountry #TheGameAwards.