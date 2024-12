LG webOS introduce nuovi giochi interattivi per il telecomando puntatore

LG Electronics continua a rivoluzionare il modo in cui gli utenti vivono l'intrattenimento casalingo, arricchendo la piattaforma webOS con nuovi giochi ottimizzati per il telecomando puntatore. Questa innovazione permette di giocare senza l'ausilio di controller aggiuntivi, rendendo i giochi accessibili a tutta la famiglia con un semplice movimento della mano. Grazie alla collaborazione con Famobi, leader tedesco nello sviluppo di giochi HTML, gli utenti possono ora divertirsi con titoli avvincenti come "Cut the Rope" e "Thief Puzzle". Questi giochi sono stati progettati per essere intuitivi e coinvolgenti, trasformando ogni smart TV LG in una piattaforma di intrattenimento versatile e interattiva.

Un catalogo in continua espansione La piattaforma LG webOS offre già un catalogo di oltre 600 giochi, frutto di collaborazioni con partner di rilievo come Famobi e Play.Works. Quest'ultima mette a disposizione degli utenti il più grande catalogo di giochi per Connected TV, con titoli iconici come "Wheel of Fortune", "Tetris" e "PAC-MAN". Il gioco Cut the Rope con il telecomando puntatore. Tra le novità più entusiasmanti figura "SpongeBob SquarePants Bounce", un gioco che trasporta i giocatori in un'avventura sottomarina con SpongeBob, sfruttando appieno la qualità visiva e la semplicità d'uso dei televisori LG. Grazie a queste aggiunte, l'esperienza di intrattenimento domestico raggiunge nuovi livelli di coinvolgimento e divertimento