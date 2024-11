Cyberpunk 2077 non ha una patch per PS5 Pro in programma, nessun miglioramento previsto

CD Projekt RED sembra non abbia intenzione di pubblicare una patch specifica per Cyberpunk 2077 su PS5 Pro, come riferito con un messaggio pubblicato su X a chi chiedeva lumi su un possibile miglioramento del gioco in versione "Enhanced" per la nuova console, che non sembra sia in programma.

"Attualmente non abbiamo piani su una patch per PS5 Pro", ha risposto in maniera laconica l'account ufficiale di CD Projekt RED a un utente che chiedeva informazioni sulla possibilità di un upgrade del gioco per la nuova console Sony, cosa che lascia poche speranze di vederlo, almeno per il momento.

Considerando l'importanza del gioco, questa potrebbe essere una mancanza di notevole entità nel catalogo dei titoli Enhanced per PS5 Pro, con il titolo che rimane ancora decisamente in vista tra i più rilevanti sul mercato.