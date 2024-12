Buoni e ottimi i voti di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, a parte alcune eccezioni

Tempo di recensioni per la raccolta Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, che è stata accolta molto bene dalla stampa specializzata, a parte per alcune eccezioni. I voti sono generalmente buoni o ottimi, oscillano cioè tra il 7 e il 9, con una grossa prevalenza di 8. Detto questo, ci sono anche delle bocciature. Ma a cosa è dovuta questa discrepanza nei giudizi?