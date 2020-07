Tetris, la violinista Lucia La Rezza sta per pubblicare una versione rock su Spotify

La violinista Lucia La Rezza sta per pubblicare il suo primo singolo su Spotify. Si tratta di una versione rock del celebre Tetris Theme, la canzone che ha accompagnato milioni di partite di Tetris sull'originale GameBoy. La traccia sarà disponibile a partire dal 24 luglio.

Lucia La Rezza è una violinista moderna italiana. Nata a Napoli, ha vissuto a Livorno per dieci anni, in Puglia per dodici e attualmente a Londra, dove ha registrato durante il lockdown il pezzo di debutto su Spotify.

La Rezza ha cambiato spesso città, ma ha mantenuto due passioni: la musica ed i videogiochi. Nel 2015, la violinista decide di unire i suoi due grandi amori, trasfomandoli in uno show da solista: il Violin Show. Si tratta di una performance che unisce le colonne sonore di videogiochi, film e cartoni animati. L'artista si è esibita con il suo show in numerosi Festival in Italia, Germania, Inghilterra e Svizzera come il Lucca Comics and Games, il Romics di Roma, la Festa dell'Unicorno di Vinci, il Bgeek di Bari, Fringe Festival di Edimburgo, Epic Con di Münster, Japan Impact di Lausanne, e molti altri.

Nel 2019 si trasferisce a Londra per trovare nuove opportunità musicali, implementare il proprio business di registrazioni di violino. Qui ha registrato il pezzo che potrete trovare su Spotify a partire dal 24 luglio 2020. Qui sotto, invece, interpreta il BB's Theme di Death Stranding.