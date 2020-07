Xbox Series X ha la più varia raccolta di giochi first party per Phil Spencer

Xbox Series X ha la più ampia e varia raccolta di giochi first party della storia di Xbox. Lo ha detto il capo della divisione gaming di Microsoft Phil Spencer in una recente intervista.

Un risultato notevole, che non fatichiamo a credere. La nuova console di Microsoft, infatti, sin dal lancio potrà contare sui giochi di altre tre generazioni di Xbox, quelli compatibili grazie all'Xbox Game Pass, oltre che, ovviamente, le esclusive che usciranno in concomitanza con la console. Halo Infinite su tutti.

Un dato di fatto, nonostante la stragrande maggioranza di questi giochi arrivino anche su Xbox One e PC. Però l'innovativo lavoro che Microsoft sta portando avanti nell'ultimo paio di anni sta per mostrare i suoi frutti e uno di questi è proprio il lanciare una console con un'offerta così ampia come Xbox Series X.

Una strategia che porterà anche il cloud gaming di Project xCloud su Xbox Game pass Ultimate senza costi aggiuntivi e che sarà spiegata nel dettaglio tra qualche giorno nell'Xbox Series X Gam Showcase di luglio.

"Credo che la differenza fondamentale sia che stiamo cercando di far crescere Xbox come un ecosistema," ha detto Spencer. "Lo stiamo costruendo intorno al giocatore e in modo da dargli una scelta. E se vuole giocare davanti ad una TV con una console gli daremo la migliore console per farlo."

Una delle chiavi è il cercare di avvicinare anche quelli che non possono spendere migliaia di dollari ad ogni lancio di una console. "Credo che non tutti debbano comprare da capo una nuova collezione di giochi quando hanno una nuova console. Credo che i giochi debbano essere belli sulla nuova console. Ma non dovresti ricomprarli da capo. Penso che se ho fatto un acquisto su Xbox One -lo pensavo anche ai tempi di Xbox 360, anche se non siamo riusciti a farlo da subito- questo debba continuare a funzionare sulla generazione successiva."

Ma non si tratta, solo, di uno sguardo al passato: "Credo che siamo nella migliore posizione per lanciare un nuovo hardware nella storia di Xbox. Se penso alla forza e alla profondità dei giochi che le persone potranno giocare al day one su Xbox Series X, non solo via retrocompatibilità, ma anche grazie al modo in cui funziona il Game Pass, penso siamo molto forti. E poi abbiamo Halo," chiosa Spencer. "L'ultima volta che abbiamo avuto un Halo al lancio è stato nel 2001. E abbiamo molta fiducia in Halo."

Cosa ne pensate di questo modo di pensare?