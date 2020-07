Untitled Goose Game: trailer dell'edizione fisica e della colonna sonora in vinile per PS4 e Switch

iam8bit, in collaborazione con Panic Inc. e House House, hanno pubblicato un trailer dell'edizione fisica e della colonna sonora in vinile del folle Untitled Goose Game per PS4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà distribuito in Italia da Cidiverte a partire dal 29 settembre 2020.

La standard edition include:

Il gioco

Un catalogo di 24 pagine raffigurante oggetti che l'oca può collezionare

Un poster 11" x 17" con la mappa del Villaggio, dell'illustratrice Marigold Bartlett

Uno sticker "No Goose

La colonna sonora può essere trovata a questo indirizzo. Mentre la recensione di Untitled Goose Game parla di un gioco molto particolare, forse non perfetto, ma assolutamente godibile.

Ogni vinile costa 30 dollari, spese di spedizione escluse, e consente di avere:

Una versione speciale di Double Groove

È fatta con vinile riciclato, quindi il colore del disco sarà casuale

Il packaging è completamente riciclabile

La musica di Dan Golding è un adattamento dei preludi di Claude Debussy

Il vinile è stato masterizzato da Townsend Mastering

Ad ogni acquisto sarà fatta una donazione a Carbonfund.org

Cosa ne pensate?