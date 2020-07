Cyberpunk 2077: gli sviluppatori spiegano che la loro è un'opera d'arte, non un manifesto politico, in riferimento al Black Lives Matter

Cyberpunk 2077 è un'opera d'arte, non un manifesto politico. A dirlo è stato il quest designer Pawel Sasko interrogato dal sito polacco Spider's Web sulle possibili influenze del movimento Black Lives Matter nel gioco.

È ormai noto che Cyberpunk 2077 affronterà diversi temi cari alla contemporaneità, ma con questo non vuole trasformarsi in un gioco ideologicamente schierato. Diciamo che mira a parlare al giocatore in termini più filosofici. Comunque sia Sasko ha spiegato che c'è anche un altro motivo per cui il movimento Black Lives Matter non ha avuto alcuna influenza sul gioco: è arrivato troppo tardi. Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è praticamente concluso e si trova nella fase di ripulitura. Aggiungere contenuti non è possibile. Sasko ha voluto essere il più chiaro possibile sul punto:

"Cyberpunk 2077 e The Witcher sono giochi che mostrano la nostra filosofia come studio. Il gioco cui stiamo lavorando è un prodotto d'intrattenimento, ma per noi è anche un'opera d'arte con cui mostrare la nostra visione."

Sasko ha poi aggiunto, chiudendo l'argomento: "Per noi ciò che conta è che il nostro gioco non è un manifesto politico, una tesi politica. Per noi Cyberpunk 2077 è un'opera d'arte, questo è ciò che ho sempre detto ai miei designer. Non ho mai sentito di produrre qualcosa, ma mi sono sentito più vicino a essere un pittore o un musicista, uno sceneggiatore o un regista. Questa per me è arte, come arte sono le storie che raccontiamo al videogiocatore. Questa per noi è la cosa più importante."

Del resto, come fa notare anche Sasko, CD Projekt Red è formata da persone molto diverse, ognuna con la sua visione del mondo, cosa che si riflette nel gioco, dove ognuno può trovare le risposte alle domande che lo assillano.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Successivamente uscirà anche su PS5 e Xbox Series X. Chi acquisterà le versioni PS4 e Xbox One avrà accesso gratuitamente a quelle PS5 e Series X.