PS5 e Xbox Series X e RDNA 2, 1, 7: ma è davvero importante?

In questi giorni si sta molto dibattendo sulla natura della GPU di PS5 e Xbox Series X. A causa di una conversazione tra un ingegnere di Sony e uno sviluppatore finita online, è emerso che la GPU di PS5, poi è venuto fuori anche di Xbox Series X, probabilmente non sarà completamente RDNA 2, ma dovrebbe avere delle caratteristiche uniche che rendono complessa una precisa classificazione. Una notizia che poteva essere interessante per capire la natura ibrida di queste schede, che è invece diventata l'ennesimo teatro di scontro tra due fazioni alle quali, sembra, sia sfuggito un punto: ma è così importante che le schede video di PS5 e Xbox Series X seguano in maniera fedele lo schema pensato da AMD per le sue schede grafiche per PC?

Il putiferio è stato scatenato dalle dichiarazioni di Rosario Leonardi, ingegnere di Sony al lavoro proprio sulla console di nuova generazione. Secondo lui, infatti, l'architettura di PS5 non è RDNA 2, ma una sorta di via di mezzo tra le due generazioni di schede, dato che prende alcune caratteristiche dalla famiglia di GPU più recente, alcune da quella più vecchia e le unisce con caratteristiche uniche richieste da Microsoft e Sony per adattarsi meglio all'architettura hardware delle sue macchine.

Una dichiarazione che sembra semplicemente esplicitare un po' meglio una notizia di qualche settimana che diceva che la GPU di PS5 è una RDNA 2 custom ottimizzata con nuove caratteristiche.

Per chi se lo chiedesse, con RDNA (Radeon DNA) si intende la nuova famiglia di GPU (con le relative istruzioni) sviluppata da AMD. La prima scheda di questa famiglia è la RX 5000 pubblicata nel luglio del 2019. RDNA 2 è la seconda generazione di queste schede. Sul mercato non ci sono ancora schede che sfruttano questa nuova tecnologia, ma si dice che la GPU Big Navi su PC sarà la prima ad equipaggiarla.

La grande novità di questa generazione è una maggiore efficienza (si parla del 50% di prestazioni in più per Watt), oltre che di un'integrazione dell'accelerazione hardware per il ray tracing e il variable rate shading. Un novità in casa AMD. Quello che Leonardi ha cercato di dire ieri è che, per via della natura customizzata della GPU di PS5 (e di Xbox Series X per colui che ha fatto fuoriuscire il leak) non si può dire che questa scheda sia "puramente" RDNA 2.

Questo perché Sony e Microsoft, potendo creare hardware più omogenei (basti pensare ai limiti superati dall'SSD di PS5 che i PC impiegheranno anni ad aggirare), hanno potuto scegliere se far gestire determinati processi alla GPU o in altro modo. Quindi, visto che "manca" una caratteristica tipica delle schede RDNA 2, lui le ha definite non "pure".

Ma basta questa etichetta per capire se un prodotto è meglio o peggio di un altro? Se la scheda si chiama RDNA 2, 1 o banana, cosa importa? L'importante non è il risultato che l'hardware nel suo insieme riesce a gestire? E soprattutto come le console di nuova generazione saranno utilizzate per creare i giochi? I 4K / 60fps di Spider-Man: Miles Morales per PS5 sono notevoli, infatti.

O credete che sia l'abito a fare il monaco?