The Last of Us 2: un video comico che riassume la storia del gioco è diventato virale

In testa alla notizia trovate un video davvero divertente che riassume la storia di The Last of Us 2 in modo ilare. Giustamente è diventato virale, probabilmente anche grazie al dibattito che anima il mondo dei videogiochi dal lancio del gioco.

Naturalmente fate attenzione perché contiene delle grosse anticipazioni. Quindi, se non volete averne, non guardatelo e non continuate a leggere.

Il filmato si chiama semplicemente "The Last of Us 2 in a Nutshell" ed è stato realizzato da CircleToonsHD, uno specialista in questo genere di operazioni. C'è da dire che l'autore ha precisato di aver apprezzato davvero tanto il gioco, ma visto che la sua vocazione è quella di fare dei video comici, non si è trattenuto.

Comunque sia, prima di lasciarvi in pace a riflettere sull'infinito e sul ciclo della violenza, vi ricordiamo che The Last of Us 2 è un titolo esclusivo per PS4, già disponibile da qualche settimana. Gli unici dati di vendita precisi che lo riguardano parlano di quattro milioni di copie vendute in pochi giorni, ma il successo del gioco di Naughty Dog dovrebbe essere andato ben oltre, a questo punto.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di The Last of Us 2, scritta dall'inossidabile Francesco Serino.