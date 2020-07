FIFA 20 Summer Cup Europe: il giovane Ollelito è campione regionale

Al torneo hanno partecipato 12 giocatori suddivisi tramite un winner e un loser bracket.

Durante la giornata di Venerdì si sono giocati i match del round 4 in cui il portoghese Diogo ha vinto contro il britannico Lyricz per 3-2 mentre l'inglese Gorilla ha battuto il tedesco Umut con un risultato di 7-2, l'inglese EthanX degli Ellevens ha eliminato il tedesco Raseck per 4-2 e l'italiano Prinsipe dei Mkers ha rimontato con uno spettacolare 4-1 la prestazione del tedesco DullenMike che aveva vinto per 2-0 la gara di andata.

Sabato è stato il turno del round 5 e round 6 che hanno regalato varie emozioni.

Nel round 5, il veterano Gorilla ha battuto il giocatore Diogo dello Sporting Lisbona per 3-2 mentre la corsa di Prinsipe verso il titolo si è fermata ai calci di rigore contro il britannico EthanX con un risultato complessivo di 2-5.

Il round successivo ha evidenziato la rimonta del francese Maestro per 2-0 contro Gorilla dopo che il match di andata si era concluso con il record di 1-2 e l'ottima partita giocata dallo svedese OliBoli che ha vinto per 3-2 contro l'emergente EthanX.

Domenica si sono disputati i match del round 7 loser, la semifinale del winner bracket, il round 8 loser e la Grande Finale.

Nel round 7, la matricola OliBoli nel match di andata ha pareggiato per 1-1 contro il francese Maestro ma nel ritorno lo svedese ha surclassato il veterano con uno spettacolare 3-0 portando il risultato sul definitivo 4-1 che gli ha consegnato l'accesso al round 8.

Nella semifinale del winner bracket Ollelito ha giocato entrambe le partite in modo perfetto battendo prima per 3-1 e successivamente per 2-1 l'inglese Hashtag Tom e passando così alla Grande Finale.

Nel round 8, l'inglese Tom ha regolato per 2-1 lo svedese OliBoli nel primo incontro mentre nel ritorno un innocuo pareggio di 1-1 ha solo confermato il passaggio del player degli Hashatg United alla Grande Finale con un risultato totale di 3-2.

Quindi la Grande Finale è risultata un rematch della prima finale in cui si sono affrontati nuovamente lo svedese Ollelito, campione indiscusso del winner bracket e l'inglese Hashtag Tom proveniente dal round 8 del loser bracket.

Entrambi i match sono stati vinti per 3-2 da parte di Ollelito che così facendo ha conquistato il titolo di campione regionale e un assegno di ben 15.000 $.