PS5, l'architettura non è RDNA2, ma una via di mezzo tra RDNA1 e 2, conferma un ingegnere di Sony

L'architettura di PS5 non è RDNA 2 pura, ma una via di mezzo tra RDNA1 e 2. A dirlo con grande chiarezze è stato Rosario Leonardi, ingegnere di Sony al lavoro proprio sulla console di nuova generazione. Leggiamo il suo messaggio:

"Ciao a tutti, sono le 5am e ho passato l'intera notte a giocare a Ghost of Tsushima. Domani verificherò quale particolare è stato divulgato. So che siete curiosi, ma sono vincolato legalmente e non posso dire nulla che non sia già pubblico. Come saprete l'architettura di PS5 è una via di mezzo tra RDNA1 e RDNA2, con alcune caratteristiche uniche. Anche PS4 Pro era uno strano ibrido tra GCN2 e 4."

Questo intervento dovrebbe porre fine al dibattito sull'architettura della console, confermata da Sony stessa. RDNA sta per Radeon DNA ed è un'architettura GPU con un set di istruzioni specifico sviluppato da AMD, che abbiamo visto in azione nelle schede della famiglia RX 5000. In linea generale, RDNA2 è un refresh più performante di RDNA1 che però AMD non ha ancora svelato pienamente.