PS5 e Xbox Series X, le dimensioni dei giochi aumenteranno con l'Unreal Engine 5?

Le dimensioni dei giochi per PS5 e Xbox Series X realizzati con l'Unreal Engine 5 non potranno che aumentare rispetto agli attuali standard: lo sostiene Ryan Shah, CEO e lead programmer del team indipendente inglese Kitatus and Friends.

"Il Nanite System dell'Unreal Engine 5 renderà molto più semplice la creazione degli asset, ma allo stesso tempo porrà una serie di nuove sfide agli sviluppatori", ha detto Shah nel corso di un'intervista.

"Un esempio perfetto è Call of Duty: Warzone, visto che gli utenti criticano Activision per le dimensioni del gioco." Come sappiamo, lo spazio occupato da Call of Duty è schizzato oltre i 200 GB, dando vita a parecchie lamentele.

"Ebbene, quando impiegheremo le tecnologie dell'Unreal Engine 5 che consentono di utilizzare le mesh, le texture e gli asset originali, le dimensioni dei giochi aumenteranno ulteriormente e ciò ci metterà di fronte ad alcune nuove sfide."

Insomma, da una parte avremo una maggiore fedeltà visiva con trame ad altissima risoluzione, dall'altra titoli che supereranno molto più spesso la soglia psicologica dei 100 GB, mettendo a dura prova le limitate capacità di storage delle piattaforme next-gen.