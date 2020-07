Yarntown: ecco Bloodborne ricreato in stile The Legend of Zelda

Yarntown è un interessante progetto amatoriale che prende Bloodborne e lo ricrea in stile The Legend of Zelda, dunque con una visuale dall'alto a tre quarti e una grafica in pixel art che omaggia l'epoca dei sistemi a 16 bit.

Mentre milioni di fan aspettano l'annuncio di Bloodborne 2 su PS5, insomma, lo sviluppatore indipendente Max Mraz ha pensato bene di fare qualcosa di diverso, come vedete nel video in calce.

Yarntown fa partire il giocatore dal Sogno del Cacciatore, per poi consentirgli di esplorare la parte centrale di Yharnam, ribattezzata Yarntown, con la possibilità di effettuare attacchi corpo a corpo e caricati, nonché di usare la pistola.

Il dodge roll, fondamentale per evitare i colpi dei nemici, consuma stamina e va dunque utilizzato solo all'occorrenza, ad esempio quando ci troviamo di fronte gli enormi boss del titolo From Software ridisegnati in 2D.

Per scaricare Yarntown vi basterà visitare questo sito.