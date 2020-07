Xbox Series X: Microsoft vuole ricostruire la fiducia degli sviluppatori giapponesi

In queste ore Phil Spencer, il capo di Xbox, è molto attivo e sta spingendo al massimo Xbox Series X. Spencer sta sottolineando tutto il lavoro che Microsoft ha fatto per superare i problemi che hanno limitato il successo di Xbox One. Per esempio, il capo di Xbox ha detto che il colosso di Redmond ha un piano preciso per ricostruire la fiducia degli sviluppatori giapponesi e che il 23 luglio si potranno vedere i primi frutti di questo lavoro.

Recentemente Spencer ha parlato col Washington Post a proposito del prezzo dei giochi PS5 e Xbox Series X, con JeuxVideo, invece, ha deciso di parlare del mercato giapponese e della sua importanza per il successo di Xbox Series X.

"Sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare per ricostruire la fiducia dei team di sviluppo giapponesi," ha detto il capo di Xbox. "Sono orgoglioso di quello che mostreremo il 23 luglio e mi piace il fatto che abbiamo una roadmap per lavorare direttamente coi creatori giapponesi su grandi giochi Xbox Series X: in futuro ne sentirete parlare maggiormente."

"Sappiamo molto bene che è fondamentale per la nostra strategia che i Creators giapponesi sappiano che Xbox è una piattaforma sulla quale è possibile avere successo."

L'annuncio di Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X potrebbe essere il primo grande risultato ottenuto grazie al nuovo approccio di Phil Spencer, ma Microsoft può già contare sul supporto di Bandai Namco, Capcom e, per l'appunto, SEGA.

La piccola speranza è che queste dichiarazioni vogliano far intendere che durante l'Xbox Games Showcase di luglio sarà mostrato anche Elden Ring.

Cosa ne pensate?