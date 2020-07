The Sims 4: il reality The Sims Spark'd ha debuttato negli USA

Electronic Arts annuncia che il reality basato su The Sims 4 chiamato The Sims Spark'd ha debuttato negli USA sull'emittente TBS. The Sims Spark'd è il primo reality competition show basato su The Sims. Ha debuttato stamattina alle 8:00.

Creato da EA, The Sims Spark'd regala creatività, storytelling e community. In collaborazione con ELEAGUE di Turner Sports e BuzzFeed Multiplayer, lo show sarà trasmesso in TV e online per le prossime quattro settimane.

Sin dalla sua uscita nel 2000, The Sims ha permesso agli utenti di creare e controllare personaggi in un mondo virtuale, dove possono esprimersi nel modo a loro più adatto e autentico. The Sims Spark'd, condotto dal cantante ed ex finalista di American Idol Rayvon Owen, mette in mostra lo storytelling creativo in modo nuovo e divertente, attraverso 12 concorrenti che gareggiano per vincere un montepremi di 100.000$.

Nel corso delle quattro settimane, i migliori Simmers affronteranno sfide a tempo e ad eliminazione, costruendo personaggi, mondi, storie dalle tematiche uniche e ciascuno di loro darà del suo meglio per impressionare la giuria composta da: Kelsey Impicciche, il volto di BuzzFeed Multiplayer YouTube, la cantautrice Tayla Parx e lo sviluppatore del gioco Dave Miotke.

The Sims è stato creato per incoraggiare le persone a giocare con la vita, e ora il pubblico potrà guardare quando le migliori menti creative condividono in diretta TV le proprie storie, e la loro immaginazione sarà l'unico limite. Inoltre, i giocatori di The Sims 4 potranno divertirsi con Spark'd Challenge Program: i migliori creatori saranno presi in considerazione per una futura stagione di The Sims Spark'd. La prima sfida, Destination Wedding, inizierà oggi: ulteriori informazioni su come partecipare sono disponibili a questo indirizzo.

Gli episodi completi saranno disponibili anche su BuzzFeed Multiplayer il lunedì seguente alle 17:00. Sul sito ufficiale sono disponibili tutti i dettagli.