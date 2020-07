Fortnite, la Galaxy Scout si mostra in un'immagine: sarà la skin più rara di sempre?

La prossima settimana si terrà su Fortnite Battaglia Reale la Galaxy Cup, un torneo molto esclusivo che permetterà ad alcuni fortunati giocatori di ottenere la Galaxy Scout. Si tratta della versione femminile della skin Galaxy, uno dei costumi più amati, famosi e desiderati dell'intero Battle Royale di Epic Games.

Un leak ha mostrato in anticipo l'aspetto della Galaxy Scout: possiamo dunque mostrarvela a nostra volta con largo anticipo, anche se in un'immagine non propriamente in alta definizione. Quanto basta, comunque, per rendersi conto che Epic Games ha optato per un'operazione basata sulla più completa fedeltà: la Galaxy Scout è davvero simile alla sua controparte maschile, la skin Galassia.

Ora, la skin Galassia è certamente un costume raro: era possibile ottenerla solo per un determinato periodo di tempo e solo tramite l'acquisto di determinati smartphone Android e tablet della serie Samsung Galaxy. Ma adesso la Galaxy Scout potrebbe soffiargli il posto e diventare la skin più rara di sempre di Fortnite.

Il motivo è presto detto: la Galaxy Scout sarà la ricompensa del torneo Galaxy Cup; a quest'ultimo, però, potranno accedere solo i possessori di un dispositivo Samsung Galaxy compatibile. Per di più il costume non verrà garantito a tutti i partecipanti: probabilmente sarà necessario ottenere dei punti o comunque posizionarsi in modo discreto all'interno del torneo. Data l'elevata selezione e le restrizioni per l'accesso, in quanti potranno davvero mettere le mani sulla skin?

Asi sera la Chica Galaxy

Via: @iFireMonkey pic.twitter.com/IkFBB2XAyO — Fortnite - Filtraciones y Más (@0Gokumaster) July 17, 2020