PES 2021: la lista dei trofei PS4, Xbox One e PC è piuttosto familiare

La lista dei trofei che sarà possibile sbloccare in eFootball PES 2021 su PS4, Xbox One e PC è piuttosto familiare. In questo Season Update, infatti, Konami non solo aggiornerà solamente le rose e le divise del gioco, ma ripresenterà anche la stessa lista di obiettivi da sbloccare.

Nelle scorse ore abbiamo scoperto nei dettagli i piani che Konami ha ideato per quanto riguarda la sua simulazione calcistica. In attesa di creare una vera edizione next-gen con PES 2022, lo sviluppatore giapponese ha deciso di arrivare sul mercato questo settembre con un'edizione Season Update. In altre parole in PES 2021 non ci saranno novità sostanziali sotto il profilo del gameplay, ma solo un aggiornamento per quanto riguarda i calciatori, le rose, le competizioni e le divise. Vi avevamo già parlato di PES 2021 e le licenze di Serie A e Serie B che saranno contenute nel gioco.

Adesso scopriamo che, nonostante sia un gioco stand-alone da acquistare separatamente, Konami ha deciso di riproporre in maniera pedissequa anche la medesima lista dei trofei vista quest'anno. Potrete fare un confronto sull'aggregatore PSNProfiles.

PES 2021 sarà proposto ad un prezzo budget, ma costerà 5 euro in più nel caso in cui si voglia puntare su una delle edizioni speciali dedicate a Barcellona, Juventus, Manchester United, Bayern Monaco e Arsenal.

Cosa ne pensate di questa mossa da parte di Konami?