Animal Crossing: New Horizons, Blinding Lights e Adore You sono gli ultimi singoli di K Slider

Blinding Lights, Adore You, The Lost Tapes e Fever Dream sono gli ultimi singoli di Clay K Slider. Il geniale creatore di cover, che si ispira al celebre Can-tante che viene a visitare le isole di Animal Crossing: New Horizons tutti i sabati, sta continuando ad allietarci con nuovi brani ogni mese.

Chi non conosce KK Slider? Questo can-tautore è uno dei personaggi più amati di tutta la serie di Animal Crossing. Con la sua chitarra KK allieta le serate di Animal Crossing suonando tutta una serie di canzoni con uno stile allegro e immediatamente riconoscibile. Qui potete trovare una lista di tutte le canzoni disponibili in Animal Crossing: New Horizons, anche le tre segrete.

Lo stile è talmente riconoscibile che Clay K Slider, all'anagrafe Clay Kramer, lo ha sfruttato per creare una serie di cover davvero deliziose. Sui vari servizi di musica in streaming come Spotify, Apple Music o Deezer si possono trovare due album piani di cover, come Bad Guy e September. Da qualche mese a questa parte K Slider sta pubblicando dei singoli basati sulle canzoni più celebri del momento. La più recente è Adore You di Harry Stile, ma ci sono anche The Lost Tapes e Fever Dream.

La più meritevole, a nostro avviso, è però Blinding Lights di The Weeknd. E per esserlo basterebbe, probabilmente, la cover. Ve la proponiamo qui sotto come compare su YouTube, ma vi lasciamo anche il link di spotify per aggiungerla alle vostre playlist.

