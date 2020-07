Astro’s Playroom non è una semplice demo, ma un gioco da più ore regalato con PS5

Durante la presentazione del DualSense fatta da Geoff Keighley ieri sera è emerso anche un interessante dettaglio su Astro's Playroom, il gioco usato per dimostrare le capacità del controller. Sembra, infatti, che Astro's Playroom non sarà una semplice demo tecnica, ma è un gioco da più ore che sarà regalato con PS5.

Per vedere il primo video di gameplay di Astro's Playroom basterà guardare il video del DualSense provato da Geoff Keighley.

Il gioco appare brevemente, ma è sempre il primo sguardo che è possibile dare ad un gioco PS5 dal vivo. Si possono vedere un paio di livelli e di ambienti, ma soprattutto Keighley ha detto che riesce a sentire la tempesta di sabbia o quella di neve all'interno del DualSense grazie al feedback aptico contenuto al suo interno.

Quello che non si sapeva di Astro's Playroom è che il gioco sarà un vero e proprio platform in 3D che potrà durare diverse ore e che sarà regalato assieme a PlayStation 5 per dimostrare le capacità della console e del suo controller. Finora, infatti, si pensava che Astro's Playroom sarebbe stato una semplice demo tecnica o un insieme di minigiochi scollegati tra loro.

Al termine della presentazione dal vivo sono state distribuite delle foto che mettono a confronto le dimensioni e la forma del DualSense con quelle del DualShock 4.

Cosa ne pensate della presentazione di ieri?