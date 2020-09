Fortnite: come ottenere 80 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 8 settembre 2020

Volete ottenere 80 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo? Oggi 8 settembre 2020 potrete farlo, e non dovrete spendere un centesimo: vi basterà accedere alla modalità PvE del titolo di Epic Games e seguire alcune, semplici procedure.

Per ottenere i V-buck gratuiti vi basterà innanzitutto effettuare l'accesso a Fortnite Salva il Mondo: così otterrete una missione giornaliera da 50 V-buck (se siete fortunati sarà invece addirittura da 100 V-buck!), e da portare a termine in qualsiasi momento desideriate.

Dovrete poi portare a termine una missione specifica a Pietralegno, la cui ricompensa prevede altri 30 V-buck, per un totale dunque di 80 bigliettoni.

La missione da completare su Fortnite Salva il Mondo è "Combatti la tempesta" di livello casa base pari a 19. I V-buck guadagnati potranno poi essere spesi senza problemi anche su Battaglia Reale, per esempio nell'acquisto delle skin Marvel di Fortnite Stagione 4.

Per completare l'intera procedura avrete di tempo fino alle 00:59 di questa notte, dunque non c'è troppa fretta; le missioni possono essere affrontate anche in compagnia dei propri amici, purché possiedano una copia di Fortnite Salva il Mondo.