Zone of the Enders registrato da Konami in Europa e Giappone, nuovo episodio in vista?

Zone of the Enders è stato registrato da Konami in Europa e in Giappone: tutto fa pensare all'annuncio di un nuovo episodio, magari al Tokyo Game Show 2020.

A due anni dalla remaster Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars, il celebre franchise potrebbe dunque fare il proprio ritorno con un capitolo inedito e sfruttare finalmente le capacità delle piattaforme di nuova generazione per consegnarci un mondo del futuro ancora più credibile e spettacolare.

Nello specifico, il trademark è stato depositato da Konami il 3 settembre in Europa e il 24 agosto (con pubblicazione l'8 settembre) in Giappone. Tempistiche del tutto compatibili con il TGS 2020, dove il publisher terrà un evento intitolato Konami Info Show.

Come gli altri eventi storici dedicati al mondo dei videogame, anche il Tokyo Game Show si svolgerà quest'anno in formato digitale e non in presenza: le date della fiera vanno dal 23 al 27 settembre 2020.