WindTre e WinDay: Summer 75 GIGA a 4,99 euro disponibile da oggi 8 settembre 2020

Con la nuova settimana sono tornati anche i premi e le iniziative del WinDay di WindTre: la promozione di oggi 8 settembre 2020, in particolare, è molto interessante. Vi permetterà di ottenere, in via del tutto eccezionale, la Summer 75 GIGA, con contenuti e prezzi vantaggiosi.

Summer 75 GIGA di WindTre è disponibile per l'attivazione da oggi 8 settembre 2020 e fino al prossimo 14 settembre 2020: dal punto di vista dei contenuti prevede traffico dati per la navigazione in internet di 75 GIGA da utilizzare entro i 15 giorni successivi all'attivazione. Il prezzo dell'offerta è di 4,99 euro e viene addebitato una sola volta su credito residuo o su carta di credito.

Fondamentalmente Summer 75 GIGA propone un bundle di dati per internet che viene aggiunto a quello già attivo sulla propria SIM, e anche consumato per primo. Una volta superati i GIGA previsti il cliente continuerà a navigare secondo i contenuti della propria offerta principale, fino ad un consumo massimo di 128 Kbps o 1 Giga extra al giorno a 99 centesimi di euro.

Nonostante iniziative interessanti e molto utili per i clienti come questa di cui vi abbiamo parlato, e che potreste utilizzare se avete a breve bisogno di molti GIGA, WindTre ha perso circa tre milioni di clienti in un anno. Rientrate anche voi tra i fuggitivi?