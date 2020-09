Call of Duty: Black Ops Cold War, il multiplayer verrà presentato domani, ricorda Treyarch

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà protagonista di una nuova presentazione fissata per domani, 9 settembre 2020, tutta incentrata sul comparto multiplayer del nuovo capitolo della serie, come ricorda Treyarch in questi minuti.

Il team di sviluppo responsabile del nuovo sparatutto Activision ha postato un promemoria su Twitter, visibile qui sotto, con il quale è possibile fissare una notifica che ricordi l'avvio della presentazione, prevista per domani alle ore 19:00 italiane, probabilmente con una trasmissione in streaming.

Non ci sono ancora informazioni precise sui contenuti della presentazione ma sappiamo per certo che sarà incentrata sul comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, di cui era peraltro emerso qualche giorno fa un video di gameplay trafugato, prontamente rimosso da Activision.

Del nuovo capitolo intanto abbiamo visto qualcosa di prettamente narrativo con il trailer cinematico alla Gamescom 2020, mentre sappiamo che supporterà 4K, 120 Hz e ray tracing su PS5 e Xbox Series X. Le informazioni note finora riguardano soprattutto la componente per giocatore singolo, di cui potete trovare maggiori dettagli nell'anteprima sulla campagna single player di Call of Duty: Black Ops Cold War pubblicata il mese scorso da parte di Aligi Comandini.

Per il multiplayer, invece, non resta che attendere domani e potete intanto segnarvi il promemoria cliccando nel tweet di Treyarch riportato qui sotto.