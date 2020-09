Apple: gli iPhone 12 saranno presentati il 15 settembre, è ufficiale

Apple ha annunciato che il 15 settembre 2020 terrà la classica conferenza con cui presenterà al mondo i nuovi iPhone 12. Vista l'emergenza COVID-19, sarà un evento digitale che sarà visibile in streaming alle 19:00 ora italiana, nonostante la location della presentazione sia sempre l'Apple Park.

Durante l'evento dovrebbero essere illustrate anche le novità principali di iOS 14, con tanto di data d'uscita. Nel corso una recente conferenza finanziaria, Apple ha confermato che i nuovi iPhone saranno lanciati a settembre, probabilmente a fine mese viste le tempistiche.

Stando alle fughe di notizie degli ultimi mesi, Apple dovrebbe annunciare quattro nuovi iPhone: due iPhone 12 con schermi da 5.4 e 6.1 pollici, e due iPhone 12 Pro con schermi da 6.1 e 6.7 pollici. Se le informazioni trapelate risultassero corrette, l'iPhone da 5.4 pollici sarebbe il più piccolo della famiglia dai tempi di iPhone SE, che risale al 2016.

Probabili anche degli altri annunci, in particolare alcuni relativi agli Apple Watch, come tradizione vuole. Di iPad e Mac si dovrebbe invece parlare nella prossima conferenza, che come sempre dovrebbe svolgersi entro la fine di novembre.

Possibili anche novità sui servizi in abbonamento di Apple, come Apple Arcade e altri, che hanno bisogno di un po' di benzina per tornare a carburare.