Games with Gold ottobre 2020, ecco i giochi Xbox One gratis del mese

Games with Gold si rinnova per ottobre 2020 con una nuova mandata di giochi gratis per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, e anche in questo caso si tratta di quattro giochi in totale di cui due per Xbox One e due in retrocompatibilità.

A partire dal primo ottobre e fino alla metà del mese prossimo si susseguiranno dunque i quattro titoli riportati nell'elenco qui sotto, che seguono il classico schema visto finora per quanto riguarda le offerta Games with Gold, gratis per tutti coloro che sono abbonati a Live Gold o Game Pass Ultimate, visto che quest'ultimo include il precedente: